Η σορός του μεταφέρθηκε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση.

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια ενός 60χρονου άνδρα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive, το περιστατικό έγινε γνωστό λίγο μετά το μεσημέρι, όταν ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την παρουσία ενός άνδρα που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο του φαραγγιού και δεν έδειχνε σημάδια ζωής. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε στην έξοδο του φαραγγιού για την παραλαβή του 60χρονου. Δυστυχώς, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους πεζοπορικούς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες συνθήκες του φυσικού τοπίου και οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου καθιστούν αναγκαία την αυξημένη προσοχή και την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας από τους περιπατητές.