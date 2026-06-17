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Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59.

Από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 18:00, ξεκινά η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου, εφόσον έχουν μεταβολές σε επίπεδο τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας ή λοιπών στοιχείων της αίτησης τους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων Μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

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Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει:

• 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας

• 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας

• 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

• 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

• 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.