«Για μένα τα χρήματα είναι υπερ αρκετά αυτά που είναι, δεν έχω προσωπικά έξοδα το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας».

«Σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο, θα ήθελα με αυτά τα χρήματα να ικανοποιήσω κάποιες αδήριτες και βασικές ανάγκες εδώ στο νησί», τόνισε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την πρόθεσή του να παραχωρήσει τα χρήματα της αύξησης των απολαβών του για τη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι: «Ανάγκες έχουμε αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες δηλαδή να κοιτάμε και προς τα κάτω όχι προς τα πάνω μόνο. Δεν λύνω έτσι το πρόβλημα αλλά αυτό είναι ένα προζύμι».

Αναλυτικότερα, ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, μίλησε στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή και μεταξύ άλλων, επεσήμανε, με αφορμή την αύξηση των αποδοχών των Μητροπολιτών, την οποία προωθεί η κυβέρνηση και την πρόθεσή του να παραχωρήσει τα χρήματα αυτά για τη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και εκπαιδευτικούς: «Βρέθηκα μπροστά σε αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως, αλλά σκέφτηκα ότι υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες, έχουμε πολλούς χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, έχουμε νεοδιόριστους καθηγητές έχουμε τόσα άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά και σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο, θα ήθελα με αυτά να ικανοποιήσω κάποιες αδήριτες και βασικές ανάγκες εδώ στο νησί».

Παράλληλα εξήγησε ότι: «Εδώ και ένα εξάμηνο έχουμε ιδρύσει μια ΜΚΟ «Φιλοστοργία» και αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς του νησιού, την υγεία και την παιδεία. Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος το οποίο έγινε σε μοναστηριακό κτήμα του Αγ. Θεοδώρου που προσφέραμε όταν ήρθα πριν από 20 χρόνια το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν οι 2. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί προκηρύσσονται κάποιες θέσεις, έρχονται οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν έχουν τρόπο να μείνουν σε σπίτια φθηνά να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν προτιμούν τον τόπο και φεύγουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές, ένας νεοδιόριστος καθηγητής να δίνει 500-600€ για το ενοίκιο τι θα του μείνει; Αυτά τα δύο μας απασχόλησαν πολύ εμάς στην τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτό τον σύλλογο… έρχεται τώρα αυτή η αύξηση και αμέσως σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω να τα δώσουμε εκεί. Δεν λύνω έτσι το πρόβλημα αλλά αυτό είναι ένα προζύμι».

Ερωτηθείς αν γνωρίζει ότι οι αυξήσεις των απολαβών των Μητροπολιτών ήταν πάγιο αίτημά, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ είπε: «Μπορεί να έχει τεθεί… Ανάγκες έχουμε αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες δηλαδή να κοιτάμε και προς τα κάτω όχι προς τα πάνω μόνο. Προς τα κάτω είναι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, είναι τόσες περιπτώσεις…»

Τέλος δεν παρέλειψε να αναφέρει: «Για μένα τα χρήματα είναι υπερ αρκετά αυτά που είναι, δεν έχω προσωπικά έξοδα το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, πως θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους; Τι θα τους πούμε; Για αυτό σκέφτηκα να τα δώσω εδώ στον τόπο μας, αν αυτό ευδοκιμήσει και πετύχει θα είναι μεγάλη υπόθεση για να έχουμε γιατρούς και εκπαιδευτικούς».