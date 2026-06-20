Για οποιαδήποτε ένδειξη φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται για την Κυριακή 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στο επίπεδο υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Αττική και η Βοιωτία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας. Παράλληλα, αυξημένη προσοχή απαιτείται στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία.

Στη ζώνη κινδύνου περιλαμβάνεται επίσης το σύνολο της Κρήτης, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και σε περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, ιδιαίτερα σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2068268804975558786}