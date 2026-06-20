Ταυτοποιήθηκαν ως της Σταυρούλας οι κηλίδες αίματος – Αναμένεται ένταλμα για ανθρωποκτονία σε βάρος του 43χρονου

Νέα δραματική τροπή λαμβάνει η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες από τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο σπίτι του 43χρονου ενοικιαστή ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα. Πρόκειται για τις κηλίδες στην τηλεόραση και αυτή που βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ίχνη αίματος την σφουγγαρίστρα και το βαν του. O 43χρονος κατά την διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του από τους αστυνομικούς, δεν ομολόγησε και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μάλιστα φέρεται να ισχυρίζεται πως δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον του αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djds2b3vv3ll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια των Χανίων για τον ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας

Υπό δρακόντεια μέτρα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.{https://www.youtube.com/watch?v=r7VWdfuurrA}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Με απείλησαν με όπλο, κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο 43χρονος - Πώς εμπλέκει τον αδερφό της 45χρονης

Ειδικότερα, o 43χρονος ενοικιαστής που χθες κρυβόταν με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του επικοινώνησε με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη Φως στο Τούνελ. «Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή μου. Εγώ είμαι ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κινδυνεύω από τον αδερφό της και από έναν φίλο του. Κρύβομαι γιατί χθες, περίπου τρεις ώρες αφού έφυγε ο αδελφός της από το σπίτι μου, ήρθε ένας τύπος και με απείλησε με όπλο να μη μιλήσω. Ο αδερφός της Σταυρούλας με απειλεί να μη μιλήσω για εκείνη», ανέφερε. Ο Σκοπιανός φαίνεται πως θέλει να ρίξει το μπαλάκι τον ευθυνών στο αδερφό της 45χρονης Σταυρούλας φωτογραφίζοντας ότι εκείνος κρύβεται πίσω από τις απειλές που δέχτηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdr6l5rheep?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ήμουν άφαντος από χθες. Ήρθαν στο σπίτι μου γνωρίζοντας ποια μέρα θα ερχόταν η Σταυρούλα. Ένας άνδρας μου χτύπησε την πόρτα, μπήκε μέσα με όπλο και κουκούλα και με κράτησε στο σπίτι. Μου είπε: “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω για να τα γράψει όλα στον Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”. Μου είπε επίσης να μη μιλήσω πουθενά μέχρι να μιλήσει ο ίδιος με τη Σταυρούλα. Πιστεύω ότι ο αδερφός της έστειλε αυτόν τον άνθρωπο για να με απειλήσει. Ήθελαν να κρατήσουν τη Σταυρούλα μέχρι να γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη. Ήρθαν σε εμένα γιατί ήξεραν με βεβαιότητα ποιες μέρες ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου και περίμεναν να εμφανιστεί για να την πάρουν και να την πιέσουν να μεταβιβάσει την περιουσία της».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdgc5flrhn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Γελοίοι οι ισχυρισμοί» ισχυρίζει ο αδερφός της αγνοούμενης

Ο αδερφός της Σταυρούλας, μιλώντας για τους ισχυρισμούς του ενοικιαστή, έκανε λόγο για «γελοία» και αβάσιμα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τον «ψεύτη». Όπως ανέφερε, τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες ενισχύουν τις ανησυχίες της οικογένειας για την τύχη της 45χρονης. «Είναι γελοία αυτά που λέει. Από τη στιγμή που έχουν βρεθεί ίχνη αίματος της αδερφής μου, οι ελπίδες μας έχουν λιγοστέψει δραματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον φόβο ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει τραγική κατάληξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdg9ztyborl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο βασικός ύποπτος. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μετά την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση της 45χρονης.

Η οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις, την ώρα που το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή της παραμένει άλυτο και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Απαντήσεις θα δώσουν οι κηλίδες αίματος

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τα ίχνη που έχουν εντοπιστεί σε σφουγγαρίστρα, αλλά και σε κηλίδα αίματος που φέρεται να βρέθηκε στο βαν του 43χρονου, στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει περαιτέρω φως στην υπόθεση.

Υπό το βάρος των νέων ευρημάτων, το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον 43χρονο άνδρα από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανακρινόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, χωρίς ωστόσο να έχει ομολογήσει οτιδήποτε, επιμένοντας στις θέσεις του. Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει εξονυχιστικά και τα οχήματά του. Σε ένα από τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε, ένα βαν, εντοπίστηκαν ενδείξεις αίματος με τη χρήση ειδικών μεθόδων ανίχνευσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί αρχικά για υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με ακόμη ένα άτομο. Είχε εξαφανιστεί για αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί αργά το βράδυ από τις Αρχές. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, κρύφτηκε επειδή φοβήθηκε μετά από απειλές που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε από τον αδελφό της αγνοούμενης και πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία και δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.