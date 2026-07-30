Από 1η Αυγούστου η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου – Τι τρώμε και τι αποφεύγουμε μέχρι τις παραμονές της μεγάλης γιορτής.

Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά και ξεκινά επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για να γιορτάσουμε τον Δεκαπενταύγουστο, το λεγόμενο και ως «Πάσχα του καλοκαιριού».

Από το Σάββατο 1η Αυγούστου ξεκινά η μεγάλη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, μία από τις σημαντικότερες περιόδους νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία διαρκεί έως και τις 14 Αυγούστου, την παραμονή της μεγάλης Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, αφιερωμένη στην Παναγία. Για τους πιστούς, η περίοδος των δεκατεσσάρων ημερών πριν από την εορτή αποτελεί χρόνο πνευματικής προετοιμασίας, προσευχής, εγκράτειας και μετάνοιας.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, οι πιστοί καλούνται να απέχουν από συγκεκριμένες τροφές, ακολουθώντας το καθιερωμένο νηστειολόγιο της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 14 Αυγούστου δεν καταναλώνονται κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, ενώ η κατανάλωση ψαριού επιτρέπεται μόνο ανήμερα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Ειδικότερα την 6η Αυγούστου, ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,σύμφωνα με την παράδοση επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, ακόμη και μέσα στην αυστηρή περίοδο της νηστείας. Παράλληλα, επιτρέπονται τροφές φυτικής προέλευσης, όπως λαχανικά, όσπρια, φρούτα, πατάτες, ζυμαρικά, ξηροί καρποί και ελιές. Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλοί επιλέγουν πιάτα βασισμένα στα λαχανικά, τα όσπρια και τα θαλασσινά, τα οποία αποτελούν παραδοσιακές επιλογές της περιόδου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, τα θαλασσινά χωρίς αίμα, όπως γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδι και στρείδια, επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της νηστείας. Αντίθετα, το ψάρι αποφεύγεται όλες τις υπόλοιπες ημέρες, εκτός από την εορτή της Μεταμορφώσεως.

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Όσον αφορά το λάδι και το κρασί, η κατάλυση επιτρέπεται συνήθως τα Σάββατα και τις Κυριακές, ενώ τις καθημερινές ακολουθείται αυστηρότερη νηστεία, ανάλογα πάντα με την επιλογή κάθε πιστού. Η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου δεν περιορίζεται μόνο στην αποχή από συγκεκριμένες τροφές. Στην ορθόδοξη παράδοση αποτελεί μια ευρύτερη άσκηση αυτοσυγκράτησης και πνευματικής προετοιμασίας, με στόχο την εσωτερική καλλιέργεια και την συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας.

Στις 15 Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η περίοδος της νηστείας ολοκληρώνεται και οι πιστοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα τη μεγάλη αυτή εορτή, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ορθόδοξη Εκκλησία και έναν από τους σημαντικότερους εορτασμούς του καλοκαιριού.

Κοίμηση της Θεοτόκου: Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Θεομητορική εορτή, αφιερωμένη στη ζωή, την κοίμηση και τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Παναγία πληροφορήθηκε από έναν άγγελο, τρεις ημέρες πριν από την κοίμησή της, ότι πλησίαζε το τέλος της επίγειας ζωής της. Προετοιμάστηκε με προσευχή και πνευματική κατάνυξη, ενώ επισκέφθηκε το Όρος των Ελαιών, όπου προσευχήθηκε για την τελευταία της πορεία. Η παράδοση αναφέρει ότι η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου διέμενε η Παναγία μετά τη Σταύρωση. Οι Απόστολοι, που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία του κόσμου κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, μεταφέρθηκαν με θαυμαστό τρόπο κοντά της, ώστε να είναι παρόντες στις τελευταίες στιγμές της. Μοναδικός απών ήταν ο Απόστολος Θωμάς.

Μετά την κοίμησή της, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της στον κήπο της Γεθσημανής, όπου και την έθαψαν. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Απόστολος Θωμάς έφτασε τρεις ημέρες αργότερα και άνοιξαν τον τάφο, δεν βρήκαν το σώμα της Παναγίας, αλλά μόνο τα εντάφια. Το γεγονός αυτό συνδέθηκε με την πίστη της Εκκλησίας στη μετάστασή της στους ουρανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου όχι ως ένα γεγονός θλίψης, αλλά ως πέρασμα «προς τη ζωή», καθώς η Παναγία θεωρείται ότι αναστήθηκε και βρίσκεται κοντά στον Υιό της. Από την Τήνο και την Πάρο μέχρι την Πάτμο και τα χωριά της ελληνικής υπαίθρου, ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί ημέρα πίστης, συγκίνησης και παράδοσης. Η Κοίμηση της Θεοτόκου παραμένει μία από τις πιο βαθιά ριζωμένες εορτές στη συνείδηση του ελληνικού λαού, με την Παναγία να θεωρείται σύμβολο προστασίας, ελπίδας και παρηγοριάς.