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Οι δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το μεσημέρι της Τρίτης (23/06).

Δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι, 84 και 85 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε Κατερίνη και Θάσο αντίστοιχα τη Τρίτη (23/06).

Στη Σκάλα Κατερίνης, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε ότι ένας 84χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την θαλάσσια περιοχή Μακρύγιαλου Πιερίας.

Στον 84χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Τραγωδία και στη Θάσο

Το μεσημέρι της Τρίτης, το Λιμενικό ενημερώθηκε για έναν 85χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θαλάσσα στην Σκάλα Καλλιράχης Θάσου. Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Προανάκριση για το περιστατικό πραγματοποιεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η νεκροψία - νεκροτομή θα γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κομοτηνής.