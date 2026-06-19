Ο 41χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός 41χρονου τουρίστα από τη Ρουμανία, ο οποίος έπεσε σε βραχώδες σημείο στην περιοχή Θεολόγο Θάσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο 41χρονος έπεσε σε σημείο όπου υπάρχει μία φυσική πισίνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στα βράχια. Για τον απεγκλωβισμό του έφτασαν στο σημείο τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2068009771010027738}

Τον 41χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο κέντρο υγείας του νησιού.