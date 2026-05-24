Κάτω από ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ξεκίνησε η μεταφορά των οπαδών της Ρεάλ, για τον αποψινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
Η παρουσία της αστυνομίας είναι παντού τόσο σε διάφορα σημεία της πόλης, όσο και στους προελέγχους των εισιτηρίων με σκοπό να διασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά.
{https://x.com/EuroLeague/status/2058515452934893906}
Οι πρώτες εικόνες με την συγκέντρωση και την μεταφορά των φίλων της Ρεάλ:
Δείτε το σχετικό βίντεο
{https://exchange.glomex.com/video/v-diqxjm84tbc1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}