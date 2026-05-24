Οδηγίες και μέτρα για τον τελικό στο ΟΑΚΑ. Το μήνυμα Γιαννακόπουλου. Για το 4ο ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια προσμονής ο Ολυμπιακός.

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οργανωμένο σχέδιο μετακίνησης φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο OAKA και το Telekom Center Athens (24/5, 21:00), όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Μέσα από αναλυτικά ενημερωτικά γραφήματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το ΟΑΚΑ και οι αρμόδιες αρχές παρουσιάζουν το επιχειρησιακό πλάνο για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή επεισοδίων, στην προστασία αθλητών και φιλάθλων, αλλά και στην ομαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες:

Ανοιχτές οι πύλες του ΟΑΚΑ από τις 15:00, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 21:00.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με αναχώρηση στις 18:00 προς το ΟΑΚΑ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά με έγκυρο, προσωποποιημένο εισιτήριο και επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν αυξημένα μέτρα τροχαίας, προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά των εγκαταστάσεων.

Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» σε περιστατικά βίας ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης διαδικασιών θα αντιμετωπιστεί άμεσα από τις αρχές.

Η ΕΛΑΣ, στη νέα ανακοίνωσή της, αναφέρει πως «ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

Για το 4ο ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια προσμονής ο Ολυμπιακός

Από το 2013 έως το 2026 μεσολάβησαν δεκατρία χρόνια προσμονής, για ένα 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, στον Ολυμπιακό. Στο έβδομο φάιναλ φορ έκτοτε και πέμπτο διαδοχικό (2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), ο Ολυμπιακός... ελπίζει πως το τρόπαιο θα επιστρέψει... σπίτι, στον Πειραιά, μέσω Αθήνας και Telekom Center Athens, με νίκη απόψε (21:00), απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων.

Οι απογοητεύσεις ήταν πολλές μετά το 2013. Στη Μαδρίτη το 2015 και στην Κωνσταντινούπολη το 2017 είπαν «όχι» στον Ολυμπιακό στον τελικό, οι «οικοδέσποινες» Ρεάλ Μαδρίτης και Φενερμπαχτσέ αντίστοιχα. Το 2022 στο Βελιγράδι ήταν το τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς στον ημιτελικό με την Αναντολού Εφές, το 2023 στο Κάουνας το... χέρι του Σέρχιο Γιουλ 3,2΄΄ πριν τη λήξη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό και το 2025 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στον ημιτελικό.

Αυτή τη φορά, μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της κατόχου του τίτλου Φενερμπαχτσέ (79-61) στον ημιτελικό, την περασμένη Παρασκευή (22/5), ο Ολυμπιακός είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να... φτάσει στην πηγή και να πιει νερό. Να «σπάσει» και την κατάρα που θέλει η πρώτη της regular season στη Euroleague να μην κατακτά το τρόπαιο. Να μειώσει σε 3-2 το ρεκόρ νικών ηττών Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός, σε 5 τελικούς Euroleague ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Ιστορία.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, ο σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ, ο ΝΒΑερ Εβάν Φουρνιέ, ο αναγεννημένος φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο πρώτος ριμπάουντερ της Euroleague αυτή τη σεζόν Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο MVP του ημιτελικού Άλεκ Πίτερς, ο εξαιρετικός αμυντικός Τόμας Ουόκαπ, ο Τάισον Ουόρντ, μαζί με τους αθλητικούς και εκρηκτικούς σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ, τους Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και όσους δεν ήταν στη δωδεκάδα στον ημιτελικό με τη Φενέρ (Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικίνα, Κίναν Έβανς, Όμηρος Νετζήπογλου και Γιώργος Μπουρνελές)... είδαν ένα... τρελό όνειρο χθες βράδυ, πως ξημέρωσε Δευτέρα (25/5/2026) και ήταν Πρωταθλητές Ευρώπης!

Με την πορεία του όλη αυτή τη σεζόν ο Ολυμπιακός, πρώτος στην κανονική περίοδο (26-12) και το 3-0 επί της Μονακό στα πλέι οφ, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον τίτλο, κι ενώ αγωνίζεται στη χώρα του και στην πόλη του, όχι όμως στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση και οι 90,7 πόντοι μέσο όρο που σημείωνε μέχρι τον ημιτελικό με τη Φενέρ τον τοποθετούσαν στην πρώτη θέση του πίνακα παραγωγικότητας αυτή τη σεζόν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει «όπλα» και στις πέντε θέσεις σε βασικούς και παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως διαθέτει τρεις... ισάξιες πεντάδες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη regular season στην 3η θέση (24-14), και στα πλέι οφ έκανε το 3-1 απέναντι στην 6η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Στον ημιτελικό νίκησε την ομάδα ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, αλλά πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια με 105-90. Οι Μαδριλένοι θα πάρουν θέση στο τζάμπολ «πληγωμένοι» στη θέση «5». Τρεις σέντερ τους είναι τραυματίες.

Και μετά από 30 νίκες - 12 ήττες για τον Ολυμπιακό, και 28 νίκες - 15 ήττες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πρωταθλητής Ευρώπης ή η Πρωταθλήτρια Ευρώπης... θα κριθούν στα τελευταία 40 λεπτά, στο Telekom Center Athens, στις 21:00 απόψε!

Το μήνυμα Γιαννακόπουλου

Με σημερινή (24/5) ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρθηκε στον αποψινό τελικό της Euroleague, επισημαίνοντας ότι μία βραδιά δεν μπορεί να ξαναγράψει την Ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ανάρτηση του κ.Γιαννακόπουλου, έχει ως εξής:

«Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σήμερα θα δούμε εικόνες που δεν συνάδουν με την Παναθηναϊκή αισθητική μας και επικοινωνιακά θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν σαν κάτι ιστορικό και ανεπανάληπτο.

Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυναμική της στιγμής. Όταν μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε τελικό Final Four μέσα στην Ελλάδα και δημιουργούνται τέτοιες εικόνες, είναι λογικό να αποκτούν τεράστια επικοινωνιακή αξία και να φορτίζονται συναισθηματικά.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξαναγράφεται η ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Δεν αλλάζουν οι ιεραρχίες επειδή δημιουργήθηκε μια δυνατή εικόνα. Δεν δημιουργείται DNA από μια στιγμή. Δεν εξισώνονται δεκαετίας ιστορίας, τίτλων, πίεσης, απαιτήσεων και πραγματικής κυριαρχίας επειδή δημιουργήθηκε μια βραδιά με δυνατό συμβολισμό.

Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν κατάφερε να φτάσει εκεί. Αποκλείστηκε νωρίτερα και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεχόμαστε. Όπως πάντα δεχόμαστε κάθε ήττα, δίκαιη ή άδικη, και προχωράμε. Δεν αναπτυσσόμαστε ως bad loosers.

Άλλο αυτό όμως και άλλο να επιχειρείται να παρουσιαστεί μια συγκυρία ως ιστορική ανατροπή μεγεθών.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν απέναντι σε κανέναν τελικό για να “ χάσει το σπίτι του”. Το Final Four έγινε στην Ελλάδα. Με ελληνική ομάδα και τρεις ξένες. Με 15.000 κόσμο σχεδόν εντός έδρας. Μέσα σε ένα γήπεδο που δημιουργήθηκε από μια τεράστια επένδυση που κάποιοι τόλμησαν να κάνουν όταν άλλοι δεν ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα ναι... Καταλαβαίνω την επικοινωνιακή δύναμη της εικόνας. Καταλαβαίνω γιατί θα προβληθεί τόσο πολύ.

Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν ως “ το πιο μάγκικο της ιστορίας”. Είναι σαν να αποδέχονται ότι επειδή απλά θα το πάρουν στην έδρα μας και χωρίς καν να είμαστε εκεί το μεγαλώνει. Εγώ αυτό το διαβάζω ως ολοκληρωτική αναγνώριση της διαχρονικής ανωτερότητας του αντιπάλου.

Αλλά η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά, ούτε από το πόσο δυνατά θα παίξει μια εικόνα στα media.

Γιατί τα νούμερα υπάρχουν. Οι τίτλοι υπάρχουν. Η συνέπεια υπάρχει. Το DNA υπάρχει. Και αυτά δεν αλλοιώνονται από καμία επικοινωνιακή προβολή της στιγμής.

Τα πραγματικά μεγέθη φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στο ποιος αντέχει την πίεση για δεκαετίες. Στο ποιος χτίζει ιστορία συνεχώς. Στο ποιος δημιουργεί standards που οι υπόλοιποι προσπαθούν χρόνια να φτάσουν.

Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών.

Τα έχουμε ξαναπεί. Άλλος ο Παναθηναϊκός τρόπος. Άλλη η ιστορία του Παναθηναϊκού. Το πάθημα γίνεται μάθημα. Πρέπει να ξαναγίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Ακόμη πιο ποιοτικοί. Ακόμα πιο έτοιμοι να κερδίζουμε ακόμα και με νέα δεδομένα.

Αυτό είναι δική μου δουλειά.

Όποιος θέλει ακολουθεί. Όποιος θέλει περιμένει και ακολουθεί όταν το νιώσει.

Αρκεί ότι κάνεις να είναι από αγάπη για τον Παναθηναϊκό».