Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σταθμούς του ΗΣΑΠ.

Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων, λόγω Final Four, θα λειτουργεί σήμερα, Κυριακή, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.