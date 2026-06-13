Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια εντός διώρου.

Στις 18:00 (13/6), ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, παίρνουν θέση στο τζάμπολ του 5ου και τελευταίου τελικού στα πλέι οφ της Greek Basketball League, καθώς εξάντλησαν το μάξιμουμ των μεταξύ τους «μαχών» στη σειρά των τελικών (best of 5), για την ανάδειξη του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026.

Με το σκορ 2-2, ο τελικός των... τελικών θα λάβει χώρα στην έδρα του Ολυμπιακού, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026, έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε πρώτος και αήττητος την κανονική περίοδο (24-0), ενώ ο δεύτερος της regular season, Παναθηναϊκός, είχε ρεκόρ 19-5.

Ο αγώνας θα καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ (Ραδιόφωνο της ΕΡΤ).

Κατάμεστο το ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια εντός διώρου, για τον 5ο τελικό την Πέμπτη (11/6). Κατάμεστο θα είναι πάντως και το Τ-Center, αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει τις πόρτες στους φιλάθλους της για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί μέσω γιγαντο-οθόνης την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.

Αφού πρώτα... ζεστάθηκαν για το 1-1, στον 3ο και τον 4ο τελικό, οι δύο «αιώνιοι» έπιασαν υψηλότατη απόδοση και πρόσφεραν «καυτές» μάχες, πιστοποιώντας τη φήμη τους και των ντέρμπι «αιωνίων» στο ελληνικό μπάσκετ. Εξάλλου, ο 4ος τελικός κρίθηκε σε δύο παρατάσεις και... το Σάββατο στο ΣΕΦ... δεν θα υπάρχει παράταση στην αγωνία για τον Πρωταθλητή Ελλάδας. Τα λάθη αυτή τη φορά δεν συγχωρούνται, με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό να διεκδικεί τον 16ο τίτλο Πρωταθλητή Ελλάδας και τον πολυνίκη Παναθηναϊκό να έχει στόχο την κατάκτηση του 42ου τίτλου του.

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Σε μία τεταμένη ατμόσφαιρα και φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες και με τις τιμωρίες από τη ΔΕΑΒ και τον αθλητικό δικαστή να έχουν ήδη επιβληθεί για αμφότερες και τις καταγγελίες να συνεχίζονται, το «στοίχημα» είναι και αυτή τη φορά, μετά την ολοκλήρωση του 5ου τελικού, νικητής να βγει ο αθλητισμός... όποιος κι αν είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας.

Πρωταθλητής Ευρώπης 2026 ο Ολυμπιακός για 4η φορά στην Ιστορία, έχει αποδείξει πως δεν έμεινε από... κίνητρο, ούτε από ενέργεια, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν υπερασπιστεί την έδρα τους στα δύο ματς του ΣΕΦ και να θέλουν να το πράξουν και μία τρίτη φορά! Ο Ολυμπιακός έφθασε στους τελικούς αήττητος (24/24 στην κανονική περίοδο και 4/4 στα πλέι οφ σε προημιτελικά και ημιτελικά, δηλαδή με 28/28). Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου στην προημιτελική φάση και με 2-0 την ΑΕΚ στην ημιτελική φάση της GBL. Μόνο δύο ήττες μετρά δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη σεζόν στην GBL μέχρι στιγμής, δηλαδή τις δύο στους ισάριθμους τελικούς στο T-Center. Μετρά δηλαδή 30 νίκες - 2 ήττες ο Ολυμπιακός πριν από το τζάμπολ του 5ου τελικού. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να προσθέσουν το 16ο τρόπαιο Πρωταθλητή Ελλάδας στο παλμαρέ της ομάδας του Πειραιά. Έχοντας κατακτήσει το Super Cup 2025 στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και τη Euroleague, η ομάδα του Πειραιά διεκδικεί τον 3ο τίτλο της σεζόν, έχοντας δει τον Παναθηναϊκό να κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026.

Ο Πανθηναϊκός, έχοντας κατακτήσει μόνο το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, έχει στόχο να... σώσει την αξιοπρέπειά του κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στο Game 4, έδειξε πως είναι πολύ «σκληρός» για να... πεθάνει απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης αυτή τη σεζόν, για να διεκδικήσει το 42ο «πράσινο» Πρωτάθλημα Ελλάδας (σ.σ. με τον τίτλο του 1921 που δεν θεωρείται πάντως επίσημος) στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/6). Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θα μεταβούν χωρίς... άγχος στο ΣΕΦ, αφού η πίεση βρίσκεται στους γηπεδούχους «ερυθρόλευκους». Το κίνητρο να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού και μπροστά στους φιλάθλους των Πειραιωτών που έκαναν sold out εντός διώρου τα εισιτήρια του 5ου τελικού είναι υψηλότατο για τους «πράσινους» που θα τα δώσουν όλα για να τα καταφέρουν.

Mόνο τρεις φορές στις χρονιές των δέκα ελληνικών τροπαίων Euroleague/Κυπέλλου Πρωταθλητριών πριν από το 10ο φετινό, ο Πρωταθλητής Ευρώπης δεν κατάφερε να σηκώσει και την κούπα της Α1 ανδρών/Greek Basketball League: To 1996, το 2002 και το 2013.