Δείτε το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού.

«Με περισσότερο πάθος και πίστη», όπως ο ίδιος είπε, αλλά και βαθιά συγκινημένος ο Βαγγέλης Μαρινάκης ειδικά όταν αναφέρθηκε στον Σταύρο Νταϊφά και τον Σωκράτη Κόκκαλη, παρουσίασε το νέο «Καραϊσκάκης».

«Θρύλε μου αυτό είναι το νέο σου σπίτι» είπε για το νέο γήπεδο που θα έχει χωρητικότητα άνω των 53.000 φίλων του Ολυμπιακού.

Δείτε την εκδήλωση

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Το βίντεο για το νέο γήπεδο

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Ο κ. Μαρινάκης άσκησε πάντως κριτική στην κυβέρνηση για την ρύθμιση που καθυστερεί. Ειδικότερα, γαι το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε: «Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο.

Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρία που θα αναλάβει. Τον Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος, 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά των 85 μέτρων, έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι όπως στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος της σεζόν και σε δύο χρόνια να είμαστε έτοιμοι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα σχέδια είναι τον επόμενο Μάιο» και συνέχισε ο κ. Μαρινάκης:

«Η αλλαγή του ύψους είναι το μόνο που ζητάμε από την Κυβέρνηση. Έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και είμαστε έτοιμοι σε κατασκευαστικό επίπεδο. Η εταιρεία εργάζεται ήδη. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 25 την ρύθμιση. Ζητάμε μια επέκταση της ρύθμισης με την ΕΟΕ, στην οποία θα προσφέρουμε μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση θα μπαίναμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε μια χρονιά χωρίς λόγο. Θα κοστίσει 250 εκατομμύρια και θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και από εμένα. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας».

Οι πρώτες εικόνες από το νέο Γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης

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