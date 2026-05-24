Τα νέα εργαλεία της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των οφειλετών.

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής του υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκεται πλέον το πληροφοριακό σύστημα «Eispraxis», το οποίο αναβαθμίζεται με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον εντοπισμό οφειλετών που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους αλλά δεν το πράττουν.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενσωματώνει στο σύστημα νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, τα οποία θα επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο της οικονομικής εικόνας των οφειλετών. Το Eispraxis θα διασταυρώνει τραπεζικές κινήσεις, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, φορολογικά δεδομένα και συνολικά τη συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα πλήρες προφίλ οικονομικής δυνατότητας.

Στόχος είναι να διαπιστώνεται άμεσα ποιοι οφειλέτες αδυνατούν πραγματικά να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και ποιοι, παρά την οικονομική δυνατότητα που διαθέτουν, επιλέγουν να παραμένουν εκτός ρυθμίσεων και πληρωμών. Με βάση τα ευρήματα του συστήματος, θα αποστέλλονται εισηγήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθήσουν, από υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις έως κατασχέσεις και άλλα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση θα παίζει και η φορολογική συνέπεια του οφειλέτη. Το σύστημα θα εξετάζει το ιστορικό πληρωμών, τη συμπεριφορά των προηγούμενων ετών, αλλά και το κατά πόσο ο φορολογούμενος ανταποκρινόταν διαχρονικά στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και μηχανισμός τηλεφωνικών ειδοποιήσεων, μέσω των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώνουν τους οφειλέτες για τις δυνατότητες ρύθμισης, αλλά και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η παραμονή τους εκτός διαδικασίας. Όσοι αγνοούν τις ειδοποιήσεις ή δεν προχωρούν σε τακτοποίηση των οφειλών τους αναμένεται να κατατάσσονται σε υψηλότερη προτεραιότητα για την επιβολή μέτρων.

Η αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται μόνο στα οικονομικά στοιχεία. Το Eispraxis θα λαμβάνει υπόψη και την «ποιότητα» της οφειλής, εξετάζοντας πόσο παλιά είναι, πώς δημιουργήθηκε, εάν προέκυψε από απώλεια εισοδήματος, αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες ή, στην περίπτωση επιχειρήσεων, πτωχευτικές διαδικασίες.

Η ενεργοποίηση του συστήματος έρχεται παράλληλα με τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με το υπουργείο Οικονομικών να επιχειρεί έναν συνδυασμό κινήτρων και πίεσης: από τη μία πλευρά προσφέρεται δυνατότητα ρύθμισης και αποφυγής αναγκαστικών μέτρων και από την άλλη ενισχύεται ο μηχανισμός ελέγχου και είσπραξης για όσους επιλέξουν να μείνουν εκτός.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, με το Eispraxis να θεωρείται το βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς το Δημόσιο επιχειρεί να περάσει σε ένα πιο στοχευμένο και αυτοματοποιημένο μοντέλο είσπραξης.