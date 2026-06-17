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Η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναμένεται το 2027.

Στο Τρεβίζο της Ιταλίας βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο των εργασιών που συνεχίζονται για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Maeg, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του στεγάστρου και της μεταλλικής πεζογέφυρας του γηπέδου.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, διακρίνοται οι λαμαρίνες που θα χρησιμοποιηθούν για το στέγαστρο, ενώ όπως επεσήμανε ο ίδιος τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για το έργο είναι πλήρως αυτοποιημένα, καθώς κάθε επεξεργασία πρέπει να έχει ακρίβεια χιλιοστού.

Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί το στέγαστρο, θα μεταφερθεί σε άλλο εργοστάσιο της Maeg, προκειμένου να γίνει το βάψιμο.

Η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναμένεται το 2027.

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Δείτε το βίντεο

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