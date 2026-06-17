Στο Μουντιάλ 2026 ο 25χρονος Νορβηγός παίζει με δύο επίθετα.

Όσοι είδαν τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δύο φορές στην πρεμιέρα της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026, κόντρα στο Ιράκ (4-1), ίσως παρατήρησαν πως η φανέλα του είχε άλλο ένα επίθετο.

Από τον περασμένο Αύγουστο, ο 25χρονος παίζει ως «Μπράουτ Χάαλαντ» στα ματς με την εθνική ομάδα και όχι εκείνα της Μάντσεστερ Σίτι. Σημειώνεται πως και στα social media χρησιμοποιεί τα δύο επίθετα.

{https://www.instagram.com/p/DZqsBfBPcCN/}

Με αυτό τον τρόπο τιμά αμφότερους τους γονείς του, καθώς στη Νορβηγία συνηθίζεται η χρήση και των δύο επιθέτων. Η μητέρα του, Γκρι Μαρίτα Μπράουτ ήταν επταθλήτρια. Ο πατέρας του, Αλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, ήταν αμυντικός που έπαιξε στη Λιντς Γιουνάιτεντ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

{https://www.instagram.com/p/DZsDtyGkdQC/?img_index=1}

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Στα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του ο Έρλινγκ Χάαλαντ χρησιμοποιούσε και το επίθετο της μητέρας του, αλλά στην πορεία η φανέλα του στην Ντόρμουντ αλλά και τη Μάντσεστερ Σίτι ανέφερε μόνο εκείνο του πατέρα του.

Με πληροφορίες από Athletic, BBC