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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλλας – Επιχείρηση κατάσβεσης από ισχυρές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή της Πέλλας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Καλή Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2067240168101138799}