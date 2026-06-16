Η εξαγορά αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση στην xAI, την οποία η SpaceX ενσωμάτωσε στο δυναμικό της τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά η SpaceX του Ίλον Μασκ, ανακοινώνοντας την εξαγορά της Anysphere, της startup πίσω από το εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο αυτόματης συγγραφής κώδικα, Cursor, έναντι 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών, έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ιστορική είσοδο της SpaceX στον δείκτη Nasdaq, όπου η αποτίμησή της εκτοξεύθηκε πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, μετατρέποντας παράλληλα τον Μασκ στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του πλανήτη.

Ενίσχυση της xAI και μάχη με τους κολοσσούς

Η εξαγορά αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση στην xAI, την οποία η SpaceX ενσωμάτωσε στο δυναμικό της τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο τομέας του AI coding (συγγραφή κώδικα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης) αποτελεί μία από τις πρώτες και πιο κερδοφόρες πηγές εσόδων στον κόσμο των επιχειρηματικών εργαλείων AI.

Σύμφωνα με το Reuters, το Cursor αποτελεί έναν από τους βασικότερους ανταγωνιστές των OpenAI και Anthropic, έχοντας κερδίσει εκατομμύρια προγραμματιστές παγκοσμίως, αν και μέχρι πρότινος η ανάπτυξή του περιοριζόταν από την έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή υπολογιστική ισχύ. Πλέον, μέσω της SpaceX, θα αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστια data centers (όπως το σύμπλεγμα Colossus της xAI).

«Το Cursor μπορεί να μην έχει το μέγεθος της OpenAI ή της Anthropic, αλλά έχει αναπτύξει εντυπωσιακά μοντέλα κώδικα σε σχέση με το κόστος τους. Αυτό καθιστά την κίνηση εξαιρετικά θετική για τη SpaceX», σχολίασε ο Ματ Μπρίτζμαν, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Hargreaves Lansdown.

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Το «χρυσό» deal και η απογείωση της μετοχής

Η SpaceX είχε βάλει στο στόχαστρο το Cursor εδώ και μήνες. Από τον Απρίλιο είχε εξασφαλίσει μια επιλογή που της επέτρεπε είτε να αγοράσει τη startup για 60 δισ. δολάρια είτε να προχωρήσει σε εταιρική συνεργασία ύψους 10 δισ. δολαρίων. Τελικά, επιλέχθηκε η πλήρης εξαγορά.

Η χρήση μετοχών για τη χρηματοδότηση του deal επιτρέπει στη SpaceX να εκμεταλλευτεί την αστρονομική της αποτίμηση, χωρίς να υποστεί σημαντική απομείωση της αξίας των υφιστάμενων μετόχων της, όπως σημείωσε και ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν με ανάρτησή του στο X.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας, η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα 2,53 τρισεκατομμύρια δολάρια και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την Amazon, με στόχο να γίνει η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο.

Το μέλλον του Grok

Το Cursor ιδρύθηκε το 2022 από τέσσερις αποφοίτους του MIT (όλοι κάτω των 30 ετών) και τα ετήσια έσοδά του αγγίζουν ήδη τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία υποστηρίζεται από κορυφαία ονόματα της Silicon Valley, όπως η Andreessen Horowitz, καθώς και από τους τεχνολογικούς γίγαντες Nvidia και Google.

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει άμεσα ένα νέο μοντέλο AI στην πλατφόρμα του Cursor, καθώς και το Grok Build, έναν εξειδικευμένο βοηθό κώδικα της xAI, τον οποίο οι δύο εταιρείες συνεκπαιδεύουν εδώ και μήνες. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα το τρίτο τρίμηνο του 2026.