Η υπουργός χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «δομική παρέμβαση» στο ασφαλιστικό, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και ειδικότερα από τα έσοδα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας και στο ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο OPEN, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σκεπτικό και τις αλλαγές που, όπως είπε, βάζουν τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η ρύθμιση καταργεί την περικοπή από το 70% στο 35% για τις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, αφήνοντας τους δικαιούχους στο 70%, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αναδρομικές απαιτήσεις από τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις συνταξιούχων που λάμβαναν δύο συντάξεις από διαφορετικά δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι με τη νέα διάταξη διατηρείται η δυνατότητα αυτή υπό προϋποθέσεις.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «δομική παρέμβαση» στο ασφαλιστικό, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και ειδικότερα από τα έσοδα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Όπως ανέφερε, μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκε υπεραπόδοση 517 εκατ. ευρώ, τα οποία – όπως είπε – επιστρέφουν στην κοινωνία.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, η κ. Κεραμέως άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική στην αγορά εργασίας, κάνοντας λόγο για αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση των συντάξεων και μείωση της ανεργίας στο 8,1%.

Αναφερόμενη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των δηλωμένων υπερωριών και στη διεύρυνση των εσόδων του κράτους, ενώ προανήγγειλε την επέκτασή της σε επιπλέον κλάδους. Κλείνοντας, η υπουργός καταδίκασε την πρόσφατη επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «δολοφονική ενέργεια» και ζητώντας πολιτική απομόνωση των φαινομένων βίας.

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