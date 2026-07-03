Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος, σε όποια Σχολή ή Τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών.

Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα Τμήματα. Στο χειμερινό εξάμηνο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα «Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης». Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως η Μηχανική Μάθηση, η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα και οι Πράκτορες ΤΝ, και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο εαρινό εξάμηνο ακολουθεί το μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική, Κίνδυνοι και Βέλτιστες Πρακτικές». Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης ΤΝ, στις αλγοριθμικές προκαταλήψεις, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε Τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι η ΤΝ συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες ως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

Στόχος είναι κάθε απόφοιτος να φεύγει από το Ίδρυμα με βασική γνώση της Τεχνητής Νοημοσύνης και με την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μία μόνο ειδικότητα», δήλωσε ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. «Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία, να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ιονίου Πανεπιστημίου: «Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιδρύματος για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστότοπους των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων».

Πηγή: imerazante.gr