Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προπορεύεται αναγκάζεται να βγει από τον δρόμο για να προσπεράσει το βυτιοφόρο.

Στον δρόμο του Αεροδρομίου Χανίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, περνούν δεκάδες αυτοκίνητα καθημερινά, κατσγράφηκε μία προσπέραση που προκαλεί ανατριχίλα και θα μπορούσε να αποβεί μοιαία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ένα βυτιοφόρο κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και ταχύτητα ενώ όταν τα σινιάλα δεν έγιναν αντιληπτά, ο οδηγός άρχισε να κορνάρει.

{https://www.youtube.com/watch?v=Sg_JHXMJBQ4}

Μάλιστα, το βίντεο αποτυπώνει όσα γίνονται τόσο από την πίσω, όσο και από την μπροστινή μεριά του αυτοκινήτου, πριν και μετά την προσπέραση, από την οποία όπως φαίνεται οι υπόλοιποι οδηγοί είχαν άγιο.

Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου που προπορεύεται να αναγκάζεται να βγει από τον δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό, την ώρα που από απέναντι περνούσαν αυτοκίνητο.