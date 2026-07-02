Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βαθύλακκος Θεσσαλονίκης προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Επιχείρηση κατάσβεσης σε εξέλιξη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αξιοποιώντας τόσο τα εναέρια μέσα όσο και τις επίγειες παρεμβάσεις, ενώ οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι παρακολουθούνται διαρκώς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για απειλή κατοικιών, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072707844474859626}