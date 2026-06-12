Η Space X έφερε τον Ίλον Μασκ στην κορυφή του κόσμου.

Ο Ίλον Μασκ έγραψε ιστορία καθώς μόλις έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Λίγοι επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν ενσωματωθεί τόσο βαθιά στην ποπ κουλτούρα όσο ο εκείνος, γράφει το Reuters. Ο κατά πολλούς αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας από τη Νότια Αφρική, έχει καταφέρει να γίνει κεντρική φυσιογνωμία στην κουλτούρα του ίντερνετ και έχει συγκεντρώσει στα χέρια του μια αμύθητη περιουσία, που τον κατατάσσει ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Ο πιο πλούσιος και από τους πλούσιος, Ίλον Μασκ έχει αρκετούς επικριτές όμως, που τον κατηγορούν για ολιγαρχική συμπεριφορά - τουλάχιστον σε διαδικτυακό επίπεδο - ενώ έχουν υπάρξει αναφορές και για τον τρόπο διοίκησης των εταιρειών του αλλά και τις πολιτικές του παρεμβάσεις.

Παρόλα αυτά η SpaceX, και η Tesla, οι δύο κυρίαρχες εταιρείες τις αυτοκρατορίας του συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Πριν από την πώληση των μετοχών, το Forbes υπολόγισε την καθαρή του περιουσία σε περίπου 780 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ μπροστά από τον επόμενο στη σειρά, τον συνιδρυτή της Alphabet, Λάρι Πέιτζ.

«Ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο γυροφέρνει στα 300 δισ. δολάρια άρα περίπου παρακάτω από το ένα τρίτο από το ποσό που μπορεί ο Μασκ εν δυνάμει να αξίζει αύριο] ανέφερε ο Matt Durot, συντάκτης του Forbes Wealth. [και μόνο ένας άνθρωπος, ο ιδρυτής του Oracle, Λάρι Έλισον άξιζε - κάποια στιγμή στην ιστορία του- 400 δισ. δολάρια».

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Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Μασκ πλέον πηγάζει από την SpaceX, όπου το μετοχικό του ποσοστό αξίζει σχεδόν 866 δισ. δολάρια. Μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία της Tesla και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, η καθαρή του αξία ξεπερνά τα 1,1 τρισ. δολάρια στην έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, που επικαλείται στοιχεία εταιρειών.

Τα τελευταία στοιχεία από την αγορά αναφέρουν πως η SpaceX φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο και οι μετοχές της θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στα 175 δολάρια, ένα μεγάλο άλμα σε σχέση με τα 135 δολάρια που πλήρωσαν οι επενδυτές στην αρχική δημόσια προσφορά αυτής της εβδομάδας. Ένα τέτοιο σενάριο, θα έδινε στην SpaceX μια χρηματιστηριακή αποτίμηση 2,287 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με αναφορές, αυξημένη από την αποτίμηση των 1,77 τρισ. δολαρίων που καθορίστηκε στην αρχική δημόσια προσφορά.

Ο 54χρονος Μασκ γεννήθηκε στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής από Καναδή μητέρα και Νοτιοαφρικανό πατέρα. Αποφοίτησε το 1997 από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

Ανέλαβε ως CEO της Tesla το 2008 με την πεποίθηση ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούσαν να συνδυάσουν την υψηλή απόδοση με την ιδανική οδηγική συμπεριφορά, συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση του μέλλοντος στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Πολλοί ερευνητές στοιχηματίζουν ότι μπορεί να επαναλάβει την επιτυχία σε τομείς που αφορούν στο διάστημα και το AI. Μέχρι στιγμής η SpaceX παραμένει πεινασμένη για χρήμα και μεγάλο μέρος από την εκτίμηση της εταιρείας βασίζεται σε τεχνολογίες που θα χρειαστούν δεκαετίες για να γίνουν εμπορικά βιώσιμες.

Εκτός από την Tesla και τη SpaceX, ο Μασκ είναι επίσης συνιδρυτής πέντε ακόμα εταιρειών, ανάμεσά τους και οι startup The Boring Company και η Neuralink.

Παρά τις επικρίσεις, η επιρροή του Μασκ είναι τόσο ισχυρή που οι παρατηρητές της αγοράς έχουν ονομάσει το δίκτυο επιχειρήσεων γύρω του ως ««Muskonomy». Το φαινόμενο έχει δώσει ώθηση σε αυτό που ορισμένοι επενδυτές χαρακτηρίζουν ως «Elon premium», μία εκτίμηση που συνδυάζει την πίστη στο όραμα του Μασκ και στις παραδοσιακές οικονομικές μετρήσεις.

«Όπως ακριβώς και η Tesla, η SpaceX είναι ένα στοίχημα για το Ίλον Μασκ» επιμένουν οι αναλυτές.