Οι εταιρείες τεχνολογίας θεωρούν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη χρειάζονται λιγότερους εργαζομένους.

Η Meta θα περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας τον επόμενο μήνα, καθώς δαπανά περισσότερα από ποτέ στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία ενημέρωσε με εσωτερικό σημείωμα τους εργαζομένους την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να μειώσει κατά το 10% το εργατικό δυναμικό - περίπου 8.000 υπάλληλοι - και πως οι χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας δεν θα καλυφθούν.

Βασικός λόγος που η εταιρεία προχωρά σε απολύσεις είναι η εκτόξευση των δαπανών της σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου φέτος θα δαπανήσει 135 δισ. δολάρια - δηλαδή όσα τα προηγούμενα τρία χρόνια συνολικά.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στο BBC τις προγραμματισμένες απολύσεις αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, είχε προϊδεάσει τον Ιανουάριο τι ακολουθεί. «Νομίζω ότι το 2026 θα είναι η χρονιά που η AI θα αρχίσει να αλλάζει δραματικά τον τρόπο που εργαζόμαστε», είχε πει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η εταιρεία ενημέρωσε αυτή την εβδομάδα τους εργαζομένους ότι θα αρχίσει να παρακολουθεί και να καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις τους στους υπολογιστές εργασίας, προκειμένου να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τα μοντέλα AI - μια κίνηση που ένας εργαζόμενος χαρακτήρισε «δυστοπική», δεδομένων των επικείμενων απολύσεων.

«Αυτή η εταιρεία έχει γίνει εμμονική με την AI», δήλωσε στο BBC.

Από το 2022, η Meta έχει πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους απολύσεων, μειώνοντας το προσωπικό της κατά δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους.

Ωστόσο, είχε αρχίσει ξανά να προσλαμβάνει και πέρυσι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της φαινόταν να έχει επιστρέψει περίπου στα επίπεδα πριν από τις αρχικές απολύσεις.

Οι επερχόμενες περικοπές θέσεων εργασίας θα είναι οι μεγαλύτερες της Meta από το 2023.

Αρκετές άλλες εταιρείες τεχνολογίας, οι περισσότερες από τις οποίες επίσης δαπανούν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη εργαλείων και υποδομών AI, έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις φέτος.

Η Amazon έχει απολύσει περισσότερους από 30.000 εργαζομένους.

Η Oracle απέλυσε πάνω από 10.000 εργαζομένους.

Η Block, μία από τις μικρότερες εταιρείες τεχνολογίας, απέλυσε σχεδόν το μισό προσωπικό της - περισσότερους από 4.000 εργαζομένους.

Ομοίως και η Snap, επίσης μικρότερη εταιρεία, απέλυσε περίπου 1.000 εργαζομένους.

Επίσης την Πέμπτη, η Microsoft ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι θα προσφέρει σε χιλιάδες υπαλλήλους της με μακρά προϋπηρεσία προγράμματα εθελούσιας εξόδου.

Με πληροφορίες από BBC