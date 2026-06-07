Πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα.

Η θρυλική τραγουδίστρια Στίβι Νικς προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ιατρική Σχολή Keck του University of Southern California, τιμώντας τον άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της φωνής της κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της.

Η δωρεά έγινε προς τιμήν του ωτορινολαρυγγολόγου Dr. Joseph Sugerman, ο οποίος φροντίζει τη φωνητική της υγεία εδώ και δεκαετίες.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας ειδικής έδρας στην Ωτορινολαρυγγολογία, η οποία θα φέρει το όνομα τόσο της Νικς όσο και του γιατρού της. Η νέα ακαδημαϊκή θέση, γνωστή ως «Stevie Nicks and Joseph Sugerman, MD Endowed Chair in Otolaryngology», θεωρείται μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να απονεμηθεί σε μέλος πανεπιστημιακού προσωπικού και θα στηρίξει την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της φωνητικής ιατρικής.

Σε δήλωσή της, η 78χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι ο δρ. Sugerman στάθηκε δίπλα της σε ολόκληρη τη μουσική της διαδρομή. Όπως ανέφερε, σε αμέτρητες περιοδείες, ατελείωτες ώρες στο στούντιο και απαιτητικές εμφανίσεις, μπορούσε πάντα να βασίζεται σε εκείνον για να διατηρεί τη φωνή της υγιή και δυνατή. Η ίδια δήλωσε ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά που έχει την ευκαιρία να αναγνωρίσει δημόσια την προσφορά και την αφοσίωσή του.

Ο δρ. Sugerman, ο οποίος ασκεί την ιατρική σχεδόν πέντε δεκαετίες και έχει περιθάλψει πολλούς καλλιτέχνες και επαγγελματίες τραγουδιστές, δήλωσε συγκινημένος από την πρωτοβουλία των ασθενών του. Τόνισε ότι η νέα έδρα θα συμβάλει στην πρόοδο της φωνητικής ιατρικής και θα ενισχύσει το έργο του Κέντρου Φωνής του USC.

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Ο πρώτος κάτοχος της νέας έδρας θα είναι ο Michael M. Johns, διευθυντής του Κέντρου Φωνής του πανεπιστημίου και διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στη φροντίδα επαγγελματιών τραγουδιστών και ατόμων με προβλήματα φωνής.

Η σχέση της Στίβι Νικς με το USC ξεκινά από το 1979, όταν οι Fleetwood Mac συνεργάστηκαν με την μπάντα του πανεπιστημίου για την ηχογράφηση του τραγουδιού «Tusk». Με τη δωρεά της, η διάσημη καλλιτέχνιδα όχι μόνο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον γιατρό που προστάτευσε το πολυτιμότερο εργαλείο της καριέρας της, αλλά και ενισχύει την επιστημονική έρευνα που θα βοηθήσει μελλοντικές γενιές τραγουδιστών και ασθενών.

Πηγή People