Οι φωτογραφίες της Έλλης Κοκκίνου στους ώμους του 18χρονου γιου της.

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση γεμάτη νοσταλγία έκανε η Έλλη Κοκκίνου προκειμένου να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρά και τη συγκίνησή της για τα γενέθλια του γιου της.

Ο νεαρός, έγινε πλέον 18 και ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξε την προσοχή ήταν οι φωτογραφίες που κρατά την μητέρα του στους ώμους του. Σε άλλο σημείο μάλιστα, απεικονίζεται η ίδια να κρατά τον μικρό –τότε- γιο της στους δικούς της ώμους.

Ειδικότερα, η Έλλη Κοκκίνου την Κυριακή 17 Μαΐου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, εικόνες από την παιδική ηλικία του γιου της μέχρι και την ενηλικίωσή του.

Μάλιστα, το καρουζέλ φωτογραφιών επέλεξε να το συνοδεύσει με μια συγκινητική λεζάντα στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ… Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου».