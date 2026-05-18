Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 18 Μαΐου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Δωροθέα Μερκούρη.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός και μοντέλο μιλάει για τη συμμετοχή της στο εμβληματικό show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar», και δηλώνει πως απολαμβάνει να «τσαλακώνεται» επί σκηνής.

Αποκαλύπτει το σχόλιο που της έκανε ο Stefano Gabbana για την εμφάνιση της ως Madonna και μοιράζεται εμπειρίες από τα γυρίσματα της σειράς «Disclaimer» στο Apple TV.

Στη συνέχεια, μιλάει με αγάπη για τις κόρες της και δηλώνει υπερήφανη που είναι ανεξάρτητες γυναίκες πια.

Παράλληλα, τονίζει πως απολαμβάνει τη μοναχικότητά της, αφού ο έρωτας, όπως ομολογεί, δυσκόλεψε τη ζωή της. Τέλος, αναλύει γιατί η ομορφιά κρύβει «ρατσισμό», περιγράφει τα εμπόδια στη μετάβαση από το modeling στο θέατρο και μοιράζεται τα μελλοντικά της σχέδια.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Θοδωρής Αθερίδης, σε μία απολαυστική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης, με αφορμή κάποιες «σουρεάλ» ερωτήσεις, μοιράζεται τις πιο βαθιές του σκέψεις, από τις φοβίες που ξεπέρασε μέχρι το τι φαντάζεται πως κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν τους βλέπει κανείς. Απαντά στο γιατί πιστεύει πως οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι όσο μεγαλώνουμε, αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χρησιμοποιήσει ασανσέρ μετά από 30 χρόνια, αλλά και γιατί βρίσκει καταφύγιο στη «σαχλαμάρα».

Εξηγεί, επίσης, γιατί χρεώνει στη Θεσσαλονίκη τις έντονες μελαγχολίες του, γιατί υποστηρίζει πως η πόλη δεν στηρίζει τους δικούς της καλλιτέχνες, και αποκαλύπτει ποιο soundtrack θα έντυνε τη ζωή του. Εξομολογείται πως είναι καλός στο να κάνει σχέσεις, αλλά όχι στο να χωρίζει, ενώ αποκαλύπτει πως με τη Σμαράγδα δεν έχουν προφέρει ποτέ τη λέξη «χωρίζουμε».

Τονίζει ότι στη σχέση τους ήθελαν πάντα να νιώθουν ελεύθεροι, ενώ μοιράζεται τις σκέψεις του για τη ζήλια και το πόσο τον ενοχλεί στα ζευγάρια η φράση «σε έχω ανάγκη».

Τέλος, μιλάει για την εκρηκτική κωμωδία «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά», την οποία σκηνοθετεί και θα απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη, στο Θέατρο Άλσος.