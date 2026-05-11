Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πόστο της και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Λίγες ώρες μετά την τηλεοπτική της επιστροφή η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πόστο της και στο πλατό της «Super Κατερίνα», όπου την υποδέχθηκαν με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο οι συνάδελφοι και φίλοι της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, απουσίαζε από τα επαγγελματικά της καθήκοντα για περίπου ενάμισι μήνα, καθώς έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, την Ξένια.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, ανέλαβε τα καθήκοντά της ενώ παράλληλα ήρθε αντιμέτωποι με εκπλήξεις. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών από τη σημερινοί ημέρα ευχαριστώντας δημόσια τους συνεργάτες της.

Στην λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πίσω εκεί που αγαπώ… με την καρδιά μου πιο γεμάτη από ποτέ @superkaterinatv. Σήμερα επέστρεψα στην εκπομπή μετά από την πιο όμορφη και συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου…

Και η αγάπη που πήρα από τους ανθρώπους μου, τους συνεργάτες μου και όλους εσάς, με έκανε να συγκινηθώ απίστευτα!

Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες εκπλήξεις, τις αγκαλιές, τα λόγια και την αγάπη σας. Τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να επιστρέφεις “σπίτι” και να νιώθεις τόσο αγαπημένη.

Τα λέμε ξανά αύριο στις 10:00».