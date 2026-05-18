Την 10η θέση κατέκτησε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι εκπρόσωποι της χώρας μας στη Eurovision, δίνουν τις πρώτες τους τηλεοπτικές συνεντεύξεις στην ΕΡΤ, μεταφέροντας τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους από τη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Για σήμερα, Δευτέρα, ήταν προγραμματισμένη η εμφάνιση του Akyla στην πρωινή εκπομπή «Πρωίαν σε είδον». Το τηλεοπτικό κοινό περίμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσει τις πρώτες δηλώσεις του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της φετινής Eurovision.

Ωστόσο, μία ξαφνική αδιαθεσία ανέτρεψε τον προγραμματισμό της τελευταίας στιγμής, με αποτέλεσμα ο Akylas να μην μπορέσει τελικά να βρεθεί στο πλατό της εκπομπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί και να αποφύγει τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της ημέρας.

