Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) ο Akylas και η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Εμφανώς συγκινημένος ο Akylas, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που τού έδειξε, για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν.

Όσον αφορά την εμφάνισή του στον τελικό, είπε πως έδωσε το 100% του εαυτού του, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τα επόμενα βήματά του και το νέο του άλμπουμ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

«Ήταν απίστευτο, μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ευχαριστώ πραγματικά όλους όσοι έκαναν το όνερό μου πραγματικότητα. Το βράδυ ήταν δύσκολο, έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, αλλα η αγάπη του κόσμου τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ και θέλω να τους πω εγώ ευχαριστώ. Έδωσα το 100%, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η αγάπη που έλαβα, με έκανε να συγκινούμαι. Ο πήχης είχε ανέβει πολύ ψηλά, οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγάλες και όσα έζησα, τα οφείλω στον ελληνικό λαό» δήλωσε.

Η πρώτη ανάρτηση Akyla

Νωρίτερα, ο Αkylas έκανε την πρώτη ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης στην Eurovision.

«Τα δυο μας. Αγκαλίτσα; Λοιπόν, είναι 7:00 το πρωί. Είμαι στη Βιέννη, σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήτανε μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια βδομάδα, στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά.

Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι’ αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε.

Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα mental λίγο, έπαθα ένα… έτσι, πώς το λένε; Σύνδρομο εγκατάλειψης. Γιατί αφού είχα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες, ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά, μετά από αυτό. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Αυτά. Τα λέμε Αθήνα. Ανυπομονώ να γυρίσω, να πάω στο σπιτάκι μου, να πάω στο γατούλη μου… μου ‘χει λείψει το κρεβατάκι μου. Βέβαια πραγματικά περάσαμε πανέμορφα αυτές τις δυο βδομάδες εδώ πέρα… Πολλή δουλειά, αλλά ήτανε μια απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό που με… κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ. Και τα λέμε… θα ανεβάσω TikTok σε καμιά ώρα ξανά να προμοτάρω το άλμπουμ μου, οπότε δεν τα λέμε πολύ αργά, μην αγχώνεστε, καλά είμαι!».

«Πάλι κουβά, δεν ξέρω από που να ζητήσω συγγνώμη»

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τη βραδιά του τελικού στη Βιέννη, ο Akylas δήλωσε on air με αρκετό χιούμορ: «Πάλι κουβά, δεν ξέρω από που να ζητήσω συγγνώμη. Μου δώσατε μια μεγάλη ευκαιρία και έδωσα το 200% που είχα. Έδωσα το καλύτερο που μπορούσα. Ελλάδα σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas με το Ferto στον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, κατέκτησε τη 10η θέση, ωστόσο η διαδρομή του χάρισε χαμόγελα και πολλές viral στιγμές.

