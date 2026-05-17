Ο Αkylas έκανε την πρώτη ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης στην Eurovision και λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Τα δυο μας. Αγκαλίτσα; Λοιπόν, είναι 7:00 το πρωί. Είμαι στη Βιέννη, σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήτανε μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια βδομάδα, στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά.

Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι’ αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε», είπε ο Ακύλας.

«Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα mental λίγο, έπαθα ένα… έτσι, πώς το λένε; Σύνδρομο εγκατάλειψης. Γιατί αφού είχα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες, ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά, μετά από αυτό. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Αυτά. Τα λέμε Αθήνα. Ανυπομονώ να γυρίσω, να πάω στο σπιτάκι μου, να πάω στο γατούλη μου… μου ‘χει λείψει το κρεβατάκι μου. Βέβαια πραγματικά περάσαμε πανέμορφα αυτές τις δυο βδομάδες εδώ πέρα… Πολλή δουλειά, αλλά ήτανε μια απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό που με… κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ. Και τα λέμε… θα ανεβάσω TikTok σε καμιά ώρα ξανά να προμοτάρω το άλμπουμ μου, οπότε δεν τα λέμε πολύ αργά, μην αγχώνεστε, καλά είμαι!», κατέληξε ο Ακύλας.

