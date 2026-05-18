Για ένατη χρονιά, ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το ετήσιο συνέδριό του στις 18-20 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, με γενικότερο θέμα: «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».
Θεματικές ενότητες:
Μέρα Πρώτη – 18.5.2026
- [14.00-16.15] Κύκλος Ι: Έρευνα της Metron Analysis – «Τι προσλαμβάνει και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία»
- [16.20-20.30] Κύκλος IΙ: Συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας
Μέρα Δεύτερη – 19.5.2026
- [09.00-17.00] Κύκλος IIΙ: Πόσο ανθεκτική είναι η ελληνική οικονομία; – Ο απολογισμός της επταετίας 2019-2026 και οι νέες προκλήσεις
- [17.00-19.30] Κύκλος IV: Τεχνολογικές προκλήσεις και κοινωνική συνοχή
- [19.30-20.30] Κύκλος V: Η αναστήλωση των θεσμών και η αποκατάσταση των λειτουργιών του κράτους [I]
Μέρα Τρίτη – 20.5.2026
- [09.30-14.30] Κύκλος V: Η αναστήλωση των θεσμών και η αποκατάσταση των λειτουργιών του κράτους [II]
- [14.30-19.30] Κύκλος VΙ: Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική ατζέντα
- [19.30-20.30] Κύκλος VΙΙ: Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν; – Μια συζήτηση για το μέλλον