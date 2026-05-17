Τι είπε για την ελληνική συμμετοχή και τον Akyla.

Ο Σάκης Ρουβάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της Eurovision, εκφράζοντας την προτίμησή του για ένα σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο το αποτέλεσμα θα καθορίζεται αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό, χωρίς τη συμμετοχή κριτικών επιτροπών.

Μιλώντας σε δηλώσεις του, ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό και γνωρίζει από κοντά τη διαδικασία, σημείωσε ότι δεν του αρέσει η ύπαρξη επιτροπών, καθώς θεωρεί πως η ψήφος του κόσμου θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας για την ανάδειξη του νικητή.

Παράλληλα, σχολίασε ότι ο θεσμός της Eurovision έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, επισημαίνοντας πως η σημερινή μορφή του διαφέρει αισθητά από εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών, όπως για παράδειγμα το 2004, όταν ο ίδιος είχε συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dikzrcnkjelt?integrationId=40599y14juihe6ly}