Η Νέα Αριστερά σημειώνει ακόμη ότι η μάχη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συνεχίζεται τόσο σε κοινωνικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, δεσμευόμενη να στηρίξει πρωτοβουλίες και αλλαγές που θα ενισχύουν την ουσιαστική ισότητα και την προστασία απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης.

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι ο αγώνας για ισότητα, σεβασμό και ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει διαρκής και απολύτως αναγκαίος.

Το κόμμα εκφράζει τη στήριξή του σε κάθε άνθρωπο που βιώνει διακρίσεις, αποκλεισμό ή κοινωνική προκατάληψη εξαιτίας της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, επισημαίνοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για φόβο, μίσος και ρατσιστικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, τονίζεται πως η ισότητα, ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες, ενώ γίνεται αναφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ελευθερίας, ασφάλειας και αποδοχής για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Αναλυτικά:

«Η σημερινή Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για ισότητα, ελευθερία και αξιοπρέπεια είναι πάντα επίκαιρος.

Ως Νέα Αριστερά στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που υφίσταται διακρίσεις λόγω της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού.

Η ισότητα, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμες αξίες. Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν χωρούν αποκλεισμοί, φόβος και μίσος. Αντίθετα, οφείλουμε να χτίζουμε καθημερινά ένα περιβάλλον ελευθερίας, ασφάλειας και αποδοχής για όλες, όλους όλα.

Η μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συνεχής. Δεσμευόμαστε να αγωνιζόμαστε για θεσμικές αλλαγές, για ουσιαστική προστασία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Καμία ανοχή στον ρατσισμό και την ομοφοβία. Μαζί, για μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης».