Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι ο αγώνας για ισότητα, σεβασμό και ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει διαρκής και απολύτως αναγκαίος.
Το κόμμα εκφράζει τη στήριξή του σε κάθε άνθρωπο που βιώνει διακρίσεις, αποκλεισμό ή κοινωνική προκατάληψη εξαιτίας της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, επισημαίνοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για φόβο, μίσος και ρατσιστικές συμπεριφορές.
Παράλληλα, τονίζεται πως η ισότητα, ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες, ενώ γίνεται αναφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ελευθερίας, ασφάλειας και αποδοχής για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
Αναλυτικά:
«Η σημερινή Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για ισότητα, ελευθερία και αξιοπρέπεια είναι πάντα επίκαιρος.
Ως Νέα Αριστερά στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που υφίσταται διακρίσεις λόγω της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού.
Η ισότητα, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμες αξίες. Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν χωρούν αποκλεισμοί, φόβος και μίσος. Αντίθετα, οφείλουμε να χτίζουμε καθημερινά ένα περιβάλλον ελευθερίας, ασφάλειας και αποδοχής για όλες, όλους όλα.
Η μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συνεχής. Δεσμευόμαστε να αγωνιζόμαστε για θεσμικές αλλαγές, για ουσιαστική προστασία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.
Καμία ανοχή στον ρατσισμό και την ομοφοβία. Μαζί, για μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης».