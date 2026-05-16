Οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερώπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Φερχάρτ Οζγκιούρ, στηρίζουν την πρόταση συνεννόησης. Δηλαδή οι οκτώ από τους δώδεκα βουλευτές. Ο τελευταίος, είναι και εκείνος που άνοιξε πρώτος την «πόρτα» της εξόδου.

Μια νέα, ιδιαίτερα δύσκολη αρχή ετοιμάζεται να κάνει η Νέα Αριστερά, καθώς πλέον ο χρόνος για τη διάσπαση του κόμματος, που θα σημάνει και το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετράει αντίστροφα.

Αυτό σημαίνει πως από τη μία θα χαθούν τα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα, από την άλλη, όμως, όσοι παραμείνουν στο κόμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους πολιτική γραμμή και τις συμμαχίες που θέλουν, χωρίς να υπάρχουν πια οι δικαιολογίας της εσωκομματικής έντασης.

Ένα προαναγγελθέν «διαζύγιο»

Κανένας δεν «πέφτει από τα σύννεφα» με τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Όσοι ασχολούνται με τον χώρο, γνώριζαν ότι το «διαζύγιο» ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία, ήταν προδιαγεγραμμένο εδώ και 14, σχεδόν, μήνες. Αυτό που απέμενε, ήταν ο χρόνος που θα υπογράφονταν η «ληξιαρχική πράξη» της διάσπασης – τον οποίο αποκάλυψε χθες το Dnews.gr και τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Στο Συνέδριο του Ιανουαρίου, η ρήξη έμοιαζε αναπόφευκτη, καθώς συνυπήρχαν δύο διαφορετικά στρατηγικά σχέδια. Ένα της τότε ηγεσίας, που ήθελε τη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο εξέφραζε ο Αλέξης Χαρίτσης και η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και ένα άλλο, το οποίο στήριζε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και η πλειοψηφία του κόμματος, το οποίο στοχεύει στην ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Η διάσπαση εκείνες τις ημέρες αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Όμως, τον Απρίλιο ήρθε η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος. Και κάπου εκεί, όλοι κατάλαβαν τι θα ακολουθούσε αργά ή γρήγορα.

Το επερχόμενο τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Εδώ και πέντε μήνες, παρά την επιβεβαίωση της ρήξης ανάμεσα στις δύο πλευρές, η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνέχισε τη δράση της. Άλλωστε, η εσωκομματική σύγκρουση δεν επηρέαζε την αντιπολιτευτική δουλειά της.

Όμως, οι κεντρικές πολιτικές εξελίξεις «έτρεξαν» με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς από το αναμενόμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει εντός των επόμενων εβδομάδων στην ίδρυση του κόμματος του και στο σχέδιο της ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης. Και σε αυτό προσβλέπουν πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και τότε, η Νέα Αριστερά δεν θα έχει πια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, παρά μόνο τέσσερα στελέχη της θα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου και Θοδωρής Δρίτσας.

Νέος δρόμος για το κόμμα

Η εξέλιξη αυτή, μάλλον λίγο απασχολεί τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και την ηγεσία του κόμματος. Για την ακρίβεια, μοιάζουν να επεδίωκαν αυτή την εξέλιξη, προκειμένου να υπάρξει «καθαρή λύση» και για τις δύο πλευρές. «Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να πορεύεται με βάση την ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της», ανέφεραν το απόγευμα της Παρασκευής, κύκλοι της Πατησίων.

Πλέον, ο κ.Σακελλαρίδης και τα στελέχη που στηρίζουν το σχέδιο του, μπορούν να προχωρήσουν χωρίς προσκόμματα στην επόμενη ημέρα. Θα επιχειρήσουν να ανασυγκροτήσουν έναν πολιτικό χώρο που βρίσκεται σε «κόμμα» από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνες τις εκλογές.

Είναι προφανές ότι θα επιχειρήσουν να βρουν συνεργασίες με την υπόλοιπη εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και κυρίως με το ΜΕΡΑ25. Το «αγκάθι» των σχέσεων ανάμεσα στον Γιάνη Βαρουφάκη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, παραμένει. Αλλά οι περισσότεροι και στα δύο στρατόπεδα αισιοδοξούν ότι εν τέλει θα υπάρξει συνεργασία, καθώς αυτό που τους χωρίζει είναι το χθες και όχι το σήμερα.