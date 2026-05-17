ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της Allwyn Arena, σε ένα αποτέλεσμα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους» στη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Αήττητη και πρωταθλήτρια έκλεισε η ΑΕΚ τα playoffs της Stoiximan Super League, καθώς ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να της χαλάσει τη φιέστα.

Με ισοπαλία που άφησε αμφότερες τις ομάδες χαρούμενες, ολοκληρώθηκε η σεζόν 2025-26 για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για την 6η - και τελευταία - αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, οι δυο ομάδες έμειναν στο 1-1, με αποτέλεσμα η Ένωση να συμπληρώσει 24 αγώνες αήττητη και να κάνει με πολλά χαμόγελα τη φιέστα τίτλου κι οι Πειραιώτες να τερματίσουν δεύτεροι, αφού την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ «αυτοκτονούσε» κόντρα στον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με τον Ροντινέι στο 41. Οι αλλαγές, όμως, του Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν άλλη ένταση στην ΑΕΚ που ανέβασε στροφές και έφτασε στην ισοφάριση με τον Αμππουμπακαρί Κοϊτά στο 72’. Το τελευταίο σφύριγμα από τον Αντρέα Κολόμπο σηματοδότησε το έναυσμα για τη φιέστα για την κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «ερυθρόλευκοι» με πίεση ψηλά θέλησαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Στο 11’, από λάθος πάσα του Σταύρου Πήλιου, ο Ροντινέι συνεργάστηκε με τον Τσικίνιο, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να αποκρούει δύσκολα το σουτ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Επτά λεπτά αργότερα, με τον ίδιο τρόπο απείλησε ακόμη περισσότερο η Ένωση. Ο Ζίνι πίεσε κι έκλεψε την μπάλα από τον Κωνσταντή Τζολάκη, αλλά βγήκε πλάγια και στην προσπάθεια του Αγκολέζου να περάσει, ο Έλληνας τερματοφύλακας μπλόκαρε.

Λαθών συνέχεια... Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ορμπελίν Πινέδα να δωρίσει την μπάλα, κάτοχος έγινε ο Ελ Κααμπί αλλά καθυστέρησε να σουτάρει και πιεζόμενος πλάσαρε στα πόδια του Μπρινιόλι. Καθώς το 0-0 παρέμενε στη Νέα Φιλαδέλφεια κι ο ΠΑΟΚ πετύχαινε δύο γρήγορα γκολ μετά το ημίωρο στη Λεωφόρο, το άγχος άρχισε να κάνει την εμφάνισή του στους Πειραιώτες. Αλλά έφυγε αρκετά γρήγορα.

Από λάθος πάσα - μία ακόμη - του Πινέδα, ο Ντάνιελ Ποντένσε άλλαξε γρήγορα πλευρά, με τον Ροντινέι να προχωρά και με διαγώνιο πλασέ να κάνει το 0-1 στο 41’. Καθώς το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στο ίδιο τέμπο, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γρήγορα αλλαγή σχήματος με την είσοδο του Μπαρνάμπας Βάργκα. Μάλιστα, ο διεθνής Ούγγρος φορ έκανε αισθητή άμεσα την παρουσία του, αστοχώντας με το κεφάλι στο 53’, μετά τη σέντρα του Πήλιου.

Χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά για να γίνει καλή φάση. Και τι φάση! Οι γηπεδούχοι πίεσαν ψηλά οδηγώντας σε λάθος τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Ζοάο Μάριο άφησε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος ελίχθηκε και με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1. Πανζουρλισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια - μέσα κι έξω από το γήπεδο - με τον Ολυμπιακό να πέφτει τρίτος, αφού ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, εκείνη την ώρα, 2-1 τον Παναθηναϊκό.

Για λίγο, όμως, αφού περίπου δέκα λεπτά πριν το φινάλε, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει δεύτερος. Ένα δυνατό σουτ του Αντρέ Λουίς στο 85’ πέρασε ψηλά, για να πραγματοποιήσει τρία λεπτά μετά την επέμβαση του αγώνα ο Τζολάκης, σε πλασέ του Ζοάο Μάριο, έπειτα από τρομερή ενέργεια του Πήλιου πάνω στη γραμμή.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με το 1-1 να ικανοποιεί εν τέλει και τον Ολυμπιακό που έχοντας 66 βαθμούς έναντι των 64 του ΠΑΟΚ θα παίξει στα προκριματικά του UEFA Champions League. Από τα Play Off θα ξεκινήσει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ (72 βαθμοί) που περιμένει να δει αν θα είναι και στους ισχυρούς της κλήρωσης. Η οποία, όμως, μπορεί να περιμένει. Τώρα... φιέστα.

Δείτε τη φιέστα

Όσα προηγήθηκαν

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση προς τους φιλάθλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας, προκειμένου η βραδιά να κυλήσει χωρίς προβλήματα και χωρίς τον κίνδυνο κυρώσεων για τον σύλλογο.

Οι θύρες της «Allwyn Arena» άνοιξαν από τις 16:30 για την ομαλή προσέλευση του κόσμου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά σακιδίων, κρανών μηχανής και οποιουδήποτε αντικειμένου μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΑΕΚ υπογράμμισε πως δεν θα επιτραπεί η χρήση ή η ρίψη κροτίδων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και άλλων αντικειμένων εντός του γηπέδου, ενώ ειδική αναφορά έγινε και στην απαγόρευση χρήσης στρόμπο στις εξέδρες.

Το μήνυμα της Ένωσης προς τον κόσμο της είναι σαφές: πρώτα η ομαλή διεξαγωγή του μεγάλου αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια η μεγάλη γιορτή για την απονομή του πρωταθλήματος, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη στην ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη στέψη των Πρωταθλητών Ελλάδας! Έπειτα από τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, που φιλοδοξία όλων είναι να μείνει στην ιστορία και βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όσων τη ζήσουν.

Ωστόσο, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους!

Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο. Οι θύρες της Allwyn Arena θα ανοίξουν στις 16.30. Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.

Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».