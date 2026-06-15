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Οι γιατροί είχαν υποβάλει την Bonnie Tyler σε τεχνητό κώμα όταν εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία.

Μετά από έναν μήνα, η Bonnie Τyler «ξύπνησε» από το κώμα.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε πέσει σε κώμα πριν από έναν μήνα όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με ανακοίνωση η Bonnie Tyler ξύπνησε από ιατρικά τεχνητό κώμα αλλά παραμένει «σοβαρά άρρωστη».

Αν και η κατάστασή της βελτιώνεται, η διαδικασία ανάρρωσης είναι αργή, σημείωσε η ομάδα της τραγουδίστριας, η οποία παραμένει σε εντατική μονάδα στο Φάρο της Πορτογαλίας.

Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» τέθηκε σε ιατρικά τεχνητό κώμα αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Η Bonnie τέθηκε σε τεχνητό κώμα από τους γιατρούς της για να τη βοηθήσει στην ανάρρωση. Ξέρουμε ότι όλοι εύχεστε να γίνει καλά και απλά ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή» είχε γράψει η μάνατζέρ της.

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Λίγες μέρες αργότερα, ανακοινώθηκε δήλωση που ανέφερε πως η Tyler «εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διαμένει για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει».

Με πληροφορίες του Page Six