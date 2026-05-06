Σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εισήχθη η τραγουδίστρια Bonnie Tyler

Η είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας της επιτυχίας των 80s «Total eclipse of the heart» στο Instagram, όπου αποκάλυπτε πως η Bonnie Tyler νοσηλεύεται για ένα έκτακτο χειρουργείο.

«Λυπούμαστε που ανακοινώνουμε ότι η Bonnie εισήχθη σε νοσοκομείο στο Faro, στην Πορτογαλία, όπου έχει σπίτι, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση είχε καλή έκβαση και τώρα αναρρώνει» ανέφερε η ανακοίνωση η οποία καταλήγει «Ξέρουμε ότι η οικογένειά της, οι φίλοι της και οι φανς της έχουν ανησυχήσει με τα νέα αυτά και της εύχονται γρήγορη και καλή ανάρρωση».