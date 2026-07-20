Η ερμηνεύτρια έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Μία ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο 18 Ιουλίου, καθώς η ερμηνεύτρια Ελεάνα Παπαϊωάννου, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, τη νεογέννητη κόρη της.

Η τραγουδίστρια έχει στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Βεργίνη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί ακόμη μία κόρη, την οκτάχρονη Θεοδώρα. Μάλιστα, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που μέσα από μία τρυφερή ζωγραφιά ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς φίλους της μητέρας της ότι περιμένει αδερφάκι.

Συγκεκριμένα, στις 18 Μαρτίου, η ερμηνεύτρια είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό απεικονίζεται η μεγάλη της κόρη να ζωγραφίζει σε ένα χαρτί το οποίο έγραφε: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδερφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδερφή».

«Είναι κάποιες χαρές που απλά έρχονται.... εκεί που δεν τις περιμένεις...», είχει προσθέσει η ερμηνεύτρια στην ανάρτησή της.

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Το απόγευμα της Κυριακής, η Ελεάνα Παπαϊωάννου, δημοσίευσε ένα νέο, τρυφερό στιγμιότυπο στα social media από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της το νέο μέλος της οικογένειάς της.

«Κι η αγάπη μεγάλωσε…», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο, ενώ επέλεξε να επενδύσει τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «Προσευχή» της Χάρις Αλεξίου, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τα συναισθήματά της.

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