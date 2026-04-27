Την είδηση του θανάτου της τραγουδίστριας έκανε γνωστή η Ναταλία Ρασσούλη.

Μία δυσάρεστη είδηση ήρθε το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου.

Η επίσης ερμηνεύτρια, Ναταλία Ρασσούλη, κόρη του Μανώλη Ρασσούλη, δημοσίευσε μία σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα του Facebook μέσω της οποίας την αποχαιρετά.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωϋσόγλου δεν είναι πια μαζί μας. Αδύνατον να το πιστέψω!!

Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει.

Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό! Τι φωνή! Τι πιάνο έπαιζε! Τι ταλαντούχο πλάσμα! Είχε μια έντονη πολιτικοκοινωνική προσωπικότητα.

Διαφωνήσαμε σε πολλά. Τι σημασία έχει;

Αυτή τη στιγμή, την ιερή στιγμή, κατακλύζομαι από άφατη στενοχώρια γι' αυτό το μαγικό πλάσμα.

Αλλά νιώθω και θυμό! Θυμό, γιατί αυτή η τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Γιατί κάνουμε σταρ, και viral και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, καλλιτέχνες με το 1/10 του ταλέντου της, και δεν γίνονται γνωστοί καλλιτέχνες- δυναμίτες.

Αυτό ΔΕΝ το δέχομαι! Και η Νατάσα Μωϋσόγλου ήταν πραγματικά δυναμίτης! Χάσαμε μια σπουδαία καλλιτέχνη!

Καλό σου ταξίδι Νατάσα!... Τραγούδα για τους αγγέλους. Εμείς εδώ δεν σου αξίζαμε...».