«Ο Γιάννης Δράζος υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματική συγκρότηση και ήθος, ήταν αγαπητός και φίλος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Πέθανεσε ηλικία 64 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος.

Την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ. Σε ανακοίνωσή της το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ανέφερε πως ο δημοσιογράφος πέθανε έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 12:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στο Χαϊδάρι.

Ποιος ήταν ο Γιάνννης Δράζος

Ο Γιάννης Δράζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία αμέσως μετά τις λυκειακές του σπουδές, το 1980, στην εφημερίδα «Αυριανή» ως ελεύθερος ρεπόρτερ. Στη συνέχεια και για μία δεκαετία εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Ελεύθερη Γνώμη», «Ειδήσεις», «Ελεύθερος», και «Εξπρές». Από το 1987 έως το 1990 δούλεψε στον Ρ/Τ σταθμό «Δίαυλος» ενώ από το 1988 έως το 1991 ήταν πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΑ1.

Το 1990 βρέθηκε ως εσωτερικός συντάκτης, στον Τ/Σ «MEGA CΗΑΝΝΕL» και από το 1999 εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στον Τ/Σ «STAR CHANNEL». Αργότερα, έως την συνταξιοδότησή του, απασχολήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου εκλέχθηκε επανειλημμένως εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

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Ο Γιάννης Δράζος υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματική συγκρότηση και ήθος, ήταν αγαπητός και φίλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένειά του και αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο.