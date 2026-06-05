Σε ηλικία 85 ετών πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς.

Ο Γιώργος Σουφλιάς τα τελευταία 15 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα ήταν κατάκοιτος.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία και επανεξελέγη το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Για πρώτη φορά καθήκοντα υπουργού ανέλαβε στο Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας ενώ το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

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Από τη Νέα Δημοκρατία διαγράφηκε το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Η διαγραφή Σουφλιά

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Το 2004, ήταν η πρώτη φορά στην πολιτική του καριέρα που δεν εξελέγη βουλευτής Λάρισας αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα για την εκδημία του Γ. Σουφλιά

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν

Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις.

Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.

Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του.

Δήλωση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού κ. Προκοπίου Παυλοπούλου για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Γιώργου Σουφλιά

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

Κώστας Καραμανλής: Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την φιλία του και τις πολύτιμες συμβουλές του αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπηρέτησε, μετά το 1977, όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλλη. Την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της Παράταξης, το 2007, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Ως υπεύθυνος προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού έβαλε την σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004.

Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική.

Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας. Ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε.

Στην Μαριάννα και στις αγαπημένες του κόρες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Νίκος Δένδιας: Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως Υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

{https://x.com/nikosdendias/status/2062943594915250434?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}

Σε προσωπικό τόνο το «αντίο» του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη

«Υπήρξε βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου. Καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας».

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε! Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Παύλος Μαρινάκης: Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά», έγραψε σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. «Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

{https://x.com/pavlmarin/status/2062952121473937498}

Κωστής Χατζηδάκης: Πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου

Το εγκώμιο για τον Γιώργο Σουφλιά έπλεξε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης με μία μακροσκελή ανάρτηση.

«Ο Γιώργος Σουφλιάς, ξεκινώντας απ' το χωριό του στη Λάρισα, πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα με το θάρρος της γνώμης του, με ψυχικό σθένος και με σπουδαίο έργο από όπου πέρασε. Συνδυάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την αποφασιστικότητα με τη μετριοπάθεια, τη λαϊκότητα με την ευπρέπεια και την ικανότητα να είναι η ψυχή της παρέας με την απαράμιλλη εργατικότητα».

{https://www.facebook.com/KostiHatzidaki/posts/pfbid03ygCbt1Bj1zC1HWcM9xiYT8y3d3wg3Q9QNTn4YBXZThdg7fxmP76QXKPmyWhtLn6l}

Νέα Δημοκρατία: Αποχαιρετούμε έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης, τον Γιώργο Σουφλιά.

Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990).

Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).

Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.



Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.