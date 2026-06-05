Την ανάγκη για σύνδεση του προγράμματος του κόμματος με τις ανάγκες των πολιτών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Την ανάγκη πλήρους πολιτικής και οργανωτικής κινητοποίησης του κόμματος ενόψει των νέων πολιτικών εξελίξεων επιβεβαίωσε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ κατά τη σημερινή (05/06) του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής, η οποία «περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ», καθώς και «η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης».

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι «πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της», ενώ υπογραμμίζει πως θα απαντά σε κάθε πολιτική πρόκληση υπερασπιζόμενο τις θέσεις και την ιστορική του διαδρομή.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η συγκρότηση οκτώ κύκλων δημόσιας πολιτικής, με τη συμμετοχή στελεχών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (ΚΤΕ), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής και τα κομματικά όργανα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, η ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμα του κόμματος σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

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Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων, με αφετηρία την 9η Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην οργανωτική προετοιμασία του κόμματος, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, τα μέλη του οργάνου, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια, στο πλαίσιο της συνολικής εκλογικής ετοιμότητας που επιδιώκει να αναπτύξει η Χαριλάου Τρικούπη.