Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανακοινώσει «κύκλους πολιτικής», στους οποίους θα συμμετέχουν τόσο οι βουλευτές που διαθέτουν ειδικό βάρος, όσο και μια σειρά στελεχών που διαθέτουν υπουργική εμπειρία.

Ξεκίνησε στη Χαριλάου Τρικούπη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανακοινώσει «κύκλους πολιτικής», στους οποίους θα συμμετέχουν τόσο οι βουλευτές που διαθέτουν ειδικό βάρος, όσο και μια σειρά στελεχών που διαθέτουν υπουργική εμπειρία.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι θα γίνουν χρεώσεις στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και γεωγραφικών περιοχών, προκειμένου να αξιοποιηθούν και τα πρόσωπα που μετέχουν στο συγκεκριμένο όργανο και έχουν σημαντική πολιτική οργανωτική εμπειρία (Θόδωρος Μαργαρίτης, Κώστας Παπαδημητρίου, Νίκος Μήλης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κ.ά.).

Στο ηγετικό κάδρο θα μπουν και νεότερα στελέχη που δίνουν καθημερινά τη μάχη στα ΜΜΕ, όπως είναι ο πρώην γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ εκτιμάται ότι θα αξιοποιηθούν περισσότερο και στελέχη που μετέχουν στην επιτροπή διεύρυνσης, όπως ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης.

Με τα προαναφερθέντα, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να κάνει ένα restart, παρότι είναι πιθανό πολλά μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου να αναφερθούν τόσο στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων, όσο και στο θέμα που άνοιξε ο Χάρης Δούκας για πιθανή συνεργασία με την ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές.