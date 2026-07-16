Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα.

«Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει και επίσημα την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την είδηση της άσκησης ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελίαάσκησης ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

ΕΛΑΣ: Ο Μαρινάκης ξεπέρασε κάθε όριος θράσους και προκλητικότητας

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων έναν πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη.

Πρώτη φορά, στα αλήθεια, βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους.

Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

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ΠΑΣΟΚ: Κύριε Μαρινάκη, πόση αλαζονεία;

«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

»Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη, πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις», καταλήγει η δήλωση του κ. Τσουκαλά.

ΣΥΡΙΖΑ: Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας

«Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί "διαχρονικών παθογενειών". Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου.

»Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Νέα Αριστερά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κατεξοχήν πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Με βάση την δίωξη που ασκήθηκε, κατηγορούμενοι για βαριά αδικήματα είναι πλέον ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, και οι πρώην υφυπουργοί Χρήστος Μπουκώρος και Κατερίνα Παπακώστα. Ολοι τους είναι νυν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

»Το σκάνδαλο έχει στοιχίσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην χώρα μας και τους παραγωγούς της, αλλά έχει πλήξει καθοριστικά και την αξιοπιστία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

»Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης και της αντιθεσμικής προστασίας των εμπλεκόμενων στελεχών της. Όποια τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης κι αν επιλέξει, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία και συγκεκριμένη: Είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων», καταλήγει η ανακοίνωση.