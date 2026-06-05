Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Τη συγκρότηση 8 Κύκλων Δημόσιας Πολιτικής ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια Υπουργεία.

Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Αποστολή τους είναι:

η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,

η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ,

ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,

η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

Αναλυτικά:

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