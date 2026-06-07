Ο άλλοτε σέντερ των Chicago Bulls υπήρξε μέλος της ομάδας που κυριάρχησε στο NBA στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατακτώντας τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του αθλήματος.

Βαρύ πένθος προκάλεσε στον κόσμο του αμερικανικού μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Στέισι Κινγκ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Ο Κινγκ επιλέχθηκε στο NBA Draft του 1989 και εντάχθηκε στους Μπουλς, όπου αγωνίστηκε στο πλευρό θρύλων του αθλήματος, όπως ο Michael Jordan και ο Scottie Pippen. Αν και δεν ήταν από τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, αποτέλεσε πολύτιμο μέλος του ρόστερ που κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 1991, 1992 και 1993, συμβάλλοντας στην πρώτη δυναστεία των Μπουλς.

Από το παρκέ στη δημοσιογραφία

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας, ο Στέισι Κινγκ παρέμεινε κοντά στο μπάσκετ, ακολουθώντας πορεία ως σχολιαστής και αναλυτής αγώνων. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στις μεταδόσεις των αγώνων των Μπουλς, κερδίζοντας την εκτίμηση των φιλάθλων χάρη στο πάθος και τις γνώσεις του για το άθλημα.

Η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης τον διατήρησε ενεργό στην καθημερινότητα της ομάδας, με τους φίλους των Μπουλς να τον θεωρούν ένα από τα πρόσωπα που συνέδεσαν διαφορετικές γενιές της ιστορίας του συλλόγου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε πρώην συμπαίκτες, παράγοντες και φιλάθλους του NBA. Πολλοί έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον άλλοτε πρωταθλητή, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, αγάπη για το παιχνίδι και σημαντική προσφορά τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.