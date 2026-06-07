Το Ισραήλ έχει αυξήσει τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων και προσωπικού της αστυνομίας τους αρκετούς τελευταίους μήνες.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα πλήγματα, που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία του παλαιστινιακού θύλακα, έπληξαν κατοικημένες περιοχές αλλά και στόχους που συνδέονται με ένοπλες οργανώσεις, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στην περιοχή.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές στη Γάζα, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται άμαχοι, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω της έντασης των συγκρούσεων και των περιορισμένων δυνατοτήτων του υγειονομικού συστήματος.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι πλήττει υποδομές και θέσεις που σχετίζονται με ένοπλες οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων.