Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Μία ακόμη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στα νότια της Γαύδου, όπου σκάφος της Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 76 άτομα που επέβαιναν σε πλεούμενο στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του νησιού.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό τον συντονισμό των ελληνικών λιμενικών αρχών, με τους μετανάστες να εντοπίζονται σε συνθήκες που απαιτούσαν άμεση παρέμβαση για την ασφαλή μεταφορά τους. Μετά την περισυλλογή τους, οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο της Κρήτης, όπου ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές πύλες εισόδου προς την Ευρώπη, γεγονός που έχει ενισχύσει τις επιχειρήσεις επιτήρησης και διάσωσης τόσο από το Λιμενικό Σώμα όσο και από ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιχειρούν στο πλαίσιο της Frontex.