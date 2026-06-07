Τι αναφέρεται σε ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ.

Σε αναφορές για την αποκάλυψη δικτύων που συνδέονται με τη Χαμάς και φέρονται να έχουν διασυνδέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο προχώρησε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει το AP, οι ισραηλινές αρχές σε συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας άλλων χωρών εξετάζουν περιπτώσεις δικτύων που φέρονται να εμπλέκονται σε σχεδιασμό ή υποστήριξη επιχειρησιακών δράσεων, με επίκεντρο ισραηλινούς στόχους, ενώ γίνεται λόγος για ενεργοποίηση διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

«Από την Ελλάδα έως την Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος» σχολίασε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

{https://x.com/IsraelMFA/status/2063644619825385874}